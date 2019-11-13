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Cumhurbaşkanı ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.
Genel 13.11.2019, 06:54
WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Willard Hotel'de, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti.
Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.
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