Cumartesi Pazarı iki hafta sonra hizmete girecek

SİVAS (AA) - Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyesi tarafından yapımı devam eden Cumartesi Pazarı'nda, incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi yeni nesil pazar uygulamalarına devam ediyor.

İki hafta içerisinde açılması planlanan Cumartesi Pazarı'nda yapılan çalışmaları inceleyen Aydın, Sivas'ın en eski ve en büyük pazarlarından biri olan Cumartesi Pazarı'nda modernizasyon çalışmasında son aşamaya gelindiğini söyledi.

Aydın, bu pazarın şehrin bir çok mahallesine hizmet eden en büyük pazarlardan biri olduğunu aktararak, "Çok amaçlı bir kompleks burası. Haftanın bir günü Cumartesi Pazarı olarak kullanılacak, haftanın diğer günleri ise otopark olarak bölge otoparkı olarak kullanılacak. Şu anda bölgenin ihtiyacı olan toplu organizasyonlar, programlar burada yapılabilecek. Aynı zamanda kurban bayramında kurban kesim alanı olabilecek. Güzel bir alan, nezih bir alan, alt yapısı komple bu anlayışa uygun olarak dizayn edildi. Bu kadar geniş bir alanın böyle estetik bir mimariyle de şehre kazandırılması hem bölge adına hem şehrimiz adına önemli bir çalışma oldu." ifadesini kullandı.

Kentteki pazar yerlerinin modernizasyon çalışmalarına devam edileceğini de sözlerine ekeleyen Aydın, "Şehrimiz, bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Burada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah iki hafta içerisinde tamamen bitmiş olacak. Pazarcı esnafımızın da kullanımına sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.