Cuma mesajı - En güzel Cuma mesajları, sözleri ve duaları

2 Mart 2018 Cuma gününde Cuma mesajları ve cuma mesajı ile mübarek Cuma gününü sevdiklerinizle kısa mesaj göndererek kutlayabilirsiniz. Allah’ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar Resimli Cuma Mesajları ve Ayrıntılar 2 Mart 2018 tarihli haberimizde