Çukur yeni bölüm bugün var mı? Show TV 28 Eylül 2020 Yayın Akışı

Çukur'un 97. Bölümünde neler olacak?

Yamaç, Erdenetler’in Çukur’a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak!

Yamaç, Erdenetler’in Çukur’a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Cengiz’in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur’u derinden etkileyecek. Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu seçim, Koçovalılar’la arasında yaşanacak bir savaşın başlangıcı olacak. Hayatı tehlikeye giren Arık, içine düştüğü kumpastan çıkmaya çalışırken sürpriz iki isim ona yardım edecek. Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek.

Show TV Yayın Akışı - 28 Eylül 2020

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Asuman’la Sevgili DünürümYeni Bölüm

12:30 Kuaförüm SensinYeni Bölüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 ÇukurYeni Bölüm

00:15 RamoTekrar

02:45 ArızaTekrar

05:00 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

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