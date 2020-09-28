Çukur yeni bölüm bugün var mı? Show TV 28 Eylül 2020 Yayın Akışı
Show TV'de bugün neler var? Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Show TV bugünkü canlı yayın akışı. 28 Eylül 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı, Show TV rehberi.
Çukur'un 97. Bölümünde neler olacak?
Yamaç, Erdenetler’in Çukur’a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak!
Yamaç, Erdenetler’in Çukur’a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Cengiz’in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur’u derinden etkileyecek. Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu seçim, Koçovalılar’la arasında yaşanacak bir savaşın başlangıcı olacak. Hayatı tehlikeye giren Arık, içine düştüğü kumpastan çıkmaya çalışırken sürpriz iki isim ona yardım edecek. Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek.
Show TV Yayın Akışı - 28 Eylül 2020
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar
08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm
09:45 Asuman’la Sevgili DünürümYeni Bölüm
12:30 Kuaförüm SensinYeni Bölüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 ÇukurYeni Bölüm
00:15 RamoTekrar
02:45 ArızaTekrar
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NASIL İZLERİM?
DİGİTÜRK 22. Kanalda İzleyebilirsiniz.
DİGİTÜRK SHOW TV HD 322. Kanalda İzleyebilirsiniz.
D-SMART 23. Kanalda İzleyebilirsiniz.
TURKSAT KABLO TV Türkiye genelinde mevcut analog KTV şebekesinde S 08'inci kanaldan izleyebilirsiniz.
TELEDÜNYA Teledünya sayısal kablo TV şebekesinde 24’ncü kanaldan izleyebilirsiniz.
İNTERNET İnternet üzerinden www.showtv.com.tr adresinden izlenebilir.
SHOW TV (UYDU)
DIGITAL Türksat 4A 42° Doğu Uydusu Alış Frekansı 12219,0 MHz Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 6.500 Msym/s FEC Rate 3/4 Transporder 14
SHOW TV HD (UYDU)
DIGITAL Türksat 4A 42° Doğu Uydusu Alış Frekansı 12209,0 MHz Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 10.000 Msym/s FEC Rate 3/4 Transporder 14
SHOWTÜRK (UYDU)
DIGITAL Türksat 3A Uydusu Alış Frekansı 11045,0 MHz Yatay (H) Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 4.800 Msym/s FEC Rate 3/4