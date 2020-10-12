Çukur yeni bölüm bugün var mı? Show TV 12 Ekim 2020 Yayın Akışı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.

Yamaç, Cengiz Erdenet'e karşı harekete geçti!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümü çarpıcı gelişmeleri ve heyecan dolu sahneleriyle seyircileri ekran başına kilitledi.Çukur, Erdenetler'e saldırarak adeta savaş açarken Yamaç, yaşananlardan sonra sorunu kökünden çözmeye karar vererek hamlesini yaptı.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde, Çukur ve Erdenetler arasında yaşananlardan sonra Yamaç artık kararını vermişti; Çukur'u korumanın tek yolu Cengiz'i indirmekti! Vartolu ve Aliço'nun da yardımıyla Yamaç, Cengiz'i av partisinde avlamak için hamlesini yaptı. Cengiz'e silah doğrulttuğu final sahnesinde heyecan doruğa ulaştı. Yamaç, Cengiz Erdenet'ten kurtulabilecek miydi?

Show TV Yayın Akışı - 12 Ekim 2020

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Kalp AtışıTekrar

11:30 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni

12:30 Asuman’la Sevgili DünürümYeni Bölüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 Çukur Yeni Bölüm

00:15 Arıza Tekrar

02:45 Ramo Tekrar

05:00 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

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SHOWTÜRK (UYDU)

DIGITAL Türksat 3A Uydusu Alış Frekansı 11045,0 MHz Yatay (H) Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 4.800 Msym/s FEC Rate 3/4