Çukur yeni bölüm bugün var mı? İşte Show TV yayın akışı

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan ve aksiyon bir an olsun hız kesmedi. Çağatay Erdenet'in, Çukur'u tehlikeye sokan yeni hamlesi Koçovalıları zor durumda bıraktı. Erdenetlerin bombalı tuzakları herkese zor anlar yaşatırken finalde Kulkan'ın uzaktan kumandalı bir bombayı patlatması sonucu Akın ağır yaralandı.

Akın’dan sonra Emmi ve Aliço’nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek. Koçovalılar bir yandan Çukur’daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler’in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu’nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek. Koçovalılar’ın evinde Efsun’la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar’ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak. Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

25 OCAK 2021 Show TV yayın akışı

06:00 Çocuktan Al HaberiTekrar

07:30 Yeni GelinTekrar

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GünlerCanlı

11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet YolculuğuTekrar

12:30 Adını Feriha KoydumTekrar

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı



18:45 Show Ana HaberCanlı20:00 ÇukurYeni Bölüm00:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği02:30 Alev AlevTekrar Altyazılı05:00 Turgay Başyayla İle Lezzet YolculuğuTekrar

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Erdenetlerin, Çukur'a kurdukları bombalı tuzaklar Koçovalılara zor anlar yaşattı. Yasmin'in bombalar konusunda olan bilgisi ise kurtuluşları oldu. Akın ile birlikte odada mahsur kalan Yasmin, bombayı etkisiz hale getirdikten sonra Çukur'a gelip Cumali'nin altında yer alan bomba düzeneğini imha etti. Herkesin derin bir nefes aldığı anlarda ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Finalde Kulkan'ın gizli bombayı patlatması sonucu Akın ağır yaralandı. Korku dolu bu anlarda herkes şoke olurken, ölümle burun buruna gelen Akın Koçovalı'ya ne olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #GERİSAYIM DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 7.27 izlenme oranı (rating), 13.81 izlenme payı (share), AB'de 5.84 izlenme oranı (rating), 12.01 izlenme payı (share), Total’de 8.34 izlenme oranı (rating), 16.34 izlenme payı (share) elde etti. #gerisayım etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat 55 dakika dünyada ise 1 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. Heyecan dolu bölüm #çukur etiketiyle de 4 saat 30 dakika boyunca gündemde yer aldı.