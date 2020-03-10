Çukur Son Bölüm İzle - Çukur dizisi 91. Bölüm 'Sansürsüz' 9 Mart Pazartesi

Çukur'un 3. Sezon 24. Bölümünde (91. Bölüm); Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç’a sürpriz bir teklif sunulacak. Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali’nin karşısında kimse duramayacak. Cumali’nin Çağatay’a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç’ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.

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Barış Arduç Çukur'un kadrosuna katıldı!

Üç sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek senaryosu gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken Çukur dizisinin kadrosuna katılan Barış Arduç, bundan önceki rollerinden çok farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Koçovalıların büyük düşmanı Çağatay Erdenet’in küçük kardeşi olarak hikayeye dahil olacak. Arık Böke Erdenet’in gelmesi ailede kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?