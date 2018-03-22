Çukur'da Büyük savaş başladı! Çukur'un 22. Bölüm Fragmanı Yayında!

Vartolu’nun dönüşü sadece Çukur için değil, Baykal için de bomba etkisi yaratır. Çukur’un 21.bölümünde kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır. Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak. İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak. Kartların yeniden dağıtılacağı ‘Çukur’un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.

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