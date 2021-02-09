Çukur 115. Bölüm (8 Şubat) HD Tek Parça Full İzle - Son Bölüm

Çukur 4. Sezon 23. Bölümünde (115. Bölüm) Yamaç’ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu’nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç’ın Kulkan tarafından Afganistan’da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Çukur son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Çukur'un 115. Bölümünde neler olacak?

Yamaç’ın Kulkan tarafından Afganistan’da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Yamaç’ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu’nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç’ın Kulkan tarafından Afganistan’da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Kulkan'ın planı ne?

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 6.92 izlenme oranı (rating), 13.17 izlenme payı (share), AB'de 5.42 izlenme oranı (rating), 11.22 izlenme payı (share), Total’de 7.47 izlenme oranı (rating), 14.69 izlenme payı (share) elde etti. #efsun etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Efsun'u kurtarmak için Kulkan'ın peşine düşen Yamaç'ın finalde içine düştüğü durum herkesi şaşkınlığa uğrattı. Efsun'a ulaşmaya çalışan Yamaç'ı tuzağa çeken ve bayıltarak Afganistan'a kaçıran Kulkan herkesi şoke etti.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde; Efsun'u bulmak için harekete geçen Yamaç, Kulkan'ın verdiği adrese gitti. Burada karşısına çıkan bütün adamları indirmeyi başaran Yamaç'ın aksiyon dolu sahneleri soluksuz izlenirken, finalde yaşananlar seyircileri şoke etti. Ulaştığı kadının aslında Efsun olmadığı gören Yamaç, Kulkan'ın tuzağına düştü. Kulkan, Yamaç'ı elektro şokla bayıltarak Afganistan'a kaçırdı. Kulkan'ın planı herkesin akıllarında soru işareti oluştururken, Yamaç'ın içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacağı da merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYA #EFSUN'U KONUŞTU

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 6.92 izlenme oranı (rating), 13.17 izlenme payı (share), AB'de 5.42 izlenme oranı (rating), 11.22 izlenme payı (share), Total’de 7.47 izlenme oranı (rating), 14.69 izlenme payı (share) elde etti. #efsun etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

AYKUT KOCAMAN, ÇUKUR'DA

Efsun'un gidişiyle derin bir üzüntü yaşayan Yamaç, Cumali ile dertleşirken, eski hatıralara daldı. Cumali, yaşadıkları kayıplardan söz ederken konu Aykut'a gelince Yamaç, Aykut Kocaman ile yaşadıkları bir anıyı hatırladı. Aykut Kocaman'ın Çukur'da olduğu anların ekrana geldiği sahne büyük beğeni topladı.

KOÇOVALILAR'IN DÜĞÜN HEYECANI

Koçovalılar, Akın ve Yasmin'in düğünü için hazırlıklara hızla başladı. Akın'ın bekarlığa veda partisi için Çukurlu erkekler hep beraber eğlence mekanına giderken, Akın'ın burada babası Selim için kadehini kaldırması herkese duygusal anlar yaşattı. Koçovalılar'ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri düğün tüm aileyi heyecanlandırdı. Düğünde Damla'nın hamile olduğu haberini alan Cumali büyük bir sevinç yaşarken, bu güzel sürprizi ailesiyle de paylaştı.

VARTOLU'YA SALDIRI

Vartolu ise bu bölümde uzun bir aradan sonra Türkiye'ye dönmek için hazırlıklara başladı ancak konvoy ile birlikte yola çıkan Vartolu ve Cumali Amca'yı kötü bir sürpriz bekliyordu. Aracın önünü kesen adamlar konvoya saldırı düzenleyince, araçtan inen Vartolu ve Cumali Amca saldırıdan kaçmaya çalıştı.

YAMAÇ, SULTAN HANIM'DAN HESAP SORDU

Çağatay'ın işini bitirdikten sonra eve dönen Yamaç, Efsun'un evden gittiğini öğrendi. Efsun'un kendi rızasıyla gittiğini söyleyen Sultan Hanım' inanamayan Yamaç, Efsun'u aramak için harekete geçti. Kulkan'ın elinde olan Efsun ise zor anlar yaşadı. Sultan, ev halkını tembihleyince kimse Yamaç'a gerçekleri söyleyemedi ancak Saadet'in söyledikleriyle sonunda Yamaç gerçeği öğrendi. Efsun'un Sultan Koçovalı tarafından evden kovulduğunu öğrenen Yamaç, annesinden hesap sordu.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’da Show TV'de.

Çukur Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan oynuyor.

Koçovalılar’ın düşmanları bitmiyor! Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.