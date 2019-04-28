Çuhadaroğlu, ilçede yapılan çalışmaları inceledi

SİVAS (AA) - Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Ortayol Caddesi'nde yapılan çalışmaları inceledi.

Caddedeki yolun dar olması nedeniyle çalışma başlattıklarını ifade eden Çuhadaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaldırımları daraltarak ve refüjü kaldırarak yolun büyük oranda genişletileceğini söyledi.

Çalışmaları en kısa sürede tamamlamak istediklerini dile getiren Çuhadaroğlu, "3 marketin ve dükkanların bulunduğu caddedeki yola refüj yapılması, yolu daraltarak trafikte sıkıntılar oluşturdu. Kaldırımları yaklaşık 80 santimetre daraltıp, refüjü kaldıracağız. Refüj üzerindeki aydınlatma direklerini yol kenarında kaldırım uçlarına koyacağız. Çalışmaların tamamlanmasıyla, trafikte ve trafik akışında yaşanan sıkıntılar ortadan kalkmış olacak. Halkımızın talepleri doğrultusunda yaptığımız bu çalışma tamamlandığında inşallah amacına ulaşmış olacak." dedi.

Hafik Kalesi üzerindeki ışıklı yazıda da düzenleme yapıldığını aktaran Çuhadaroğlu, "Çalışmalarımızda halkımızın taleplerini gözetiyoruz. Kalenin üzerinde ışıklı şekilde yazılan Hafik Belediyesi yazısının üzerine 'T.C.' ibaresini ekledik. Böylece bir eksikliğin tamamlandığı inancındayım." diye konuştu.