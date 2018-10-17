CÜDOST, ekip arkadaşı arıyor

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğrenci kulüplerinden olan Doğa Sporları Topluluğu (CÜDOST) yeni eğitim öğretim döneminde ekip arkadaşları arıyor.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, kulüp üyesi öğrenciler Merkezi Kafeterya önünde stant açarak kayıt alıyor.

CÜDOST Başkanı İsmail Toraman, kulüpleri hakkında bilgi vererek "CÜDOST doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, zirve yürüyüşleri, spor tırmanışları yapıyor. Ayrıca ilçelerimize doğa ve kültür gezilerimiz oluyor. Bu tür etkinliklerle öğrenciye yönelik bir topluluğuz." ifadesini kullandı.

Amaçlarının Sivas'ı tanıtmak, spora teşvik etmek olduğunu aktaran Toraman, "Geçen yıl yaptığımız etkinliklerimizde hafta sonlarında bisiklet turlarımız, doğa yürüyüşlerimiz oldu. Yıldız Dağı'na zirve yürüyüşlerimiz ve spor tırmanışları yapıldı. Rektörlüğümüz de bizleri destekliyor. Doğayı ve sporu seven öğrencilerimiz gelsinler, topluluğumuzun birer parçası olsunlar. CÜDOST ailesi olarak sporu sevsinler, en önemlisi bizimle beraber programlara katılsınlar." açıklamasında bulundu.



Ayrıca CÜDOST üyeleri kayıt alanına kamp çadırı kurarak dağ ve kar tırmanışlarında kullanılan ekipmanları sergiledi.











