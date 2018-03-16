ÇUDOSD Başkanı Uluğ:

ANKARA (AA) - Çubuk Doğayı Sevenler Derneği (ÇUDOSD) Başkanı Halil Basri Uluğ, "5 milyon insanın yaşadığı başkente mutlak surette bir hayvanat bahçesi gerekiyor. Yapılacak hayvanat bahçesi de hayvanlar için tamamen doğal yaşam alanları oluşturularak yapılmalıdır. İlçemiz bu anlamda çok uygun." dedi.

Çubuk, yaptığı açıklamada, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet'in "Ankara'ya hayvanat bahçesi yapılması" yönündeki çağrısını olumlu karışladıklarını söyledi.

"Başkent Ankara'nın her şeyiyle örnek bir hayvanat bahçesine ihtiyacı var" diyen Uluğ, şunları kaydetti:

"Türk Veteriner Hekimler Birliği güzel bir konuya değindi. 5 milyon insanın yaşadığı başkente mutlak surette bir hayvanat bahçesi gerekiyor. Yapılacak hayvanat bahçesi de hayvanlar için tamamen doğal yaşam alanları oluşturularak yapılmalıdır. İlçemiz bu anlamda çok uygun. İklim şartları, ormanlık ve tarım alanları, yaban hayvanları için doğal yaşam alanlarına sahip bir yerleşim yeri. Zaten Mustafa Kemal Atatürk zamanında ve ondan sonra da yakın bir zamana kadar Atatürk Orman Çiftliği'ne ait büyük ve küçükbaş hayvanlar yaylak olarak ilçemizi kullanıyordu. Havaalanın hemen yanı başındaki ilçemizi hem turistik olarak hem de bilgilenme amaçlı binlerce insan gezebilecektir. Bu sayede Çubuk, Ankara'ya gelen yabancı ve yerli turistlerin ziyaret edeceği önemli bir mekan olacaktır."