SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğünce "Üniversitede düğün salonu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamada, bir basın kuruluşunda "Üniversitede düğün salonu" başlıklı haberin yer aldığı hatırlatıldı.

Gerek düğün salonu olarak kullanılan mekan, gerekse kiraya verildiği söylenen işletmelerin önceki yönetimler tarafından 2016 yılından önce kiraya verildiği ifade edilen açıklamada, "Söz konusu işletmelerin kiralama işlemleriyle ilgili evraklar, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızda mevcuttur. Söz konusu işletmeler, önceki yönetimler tarafından Vakfa üç yıllığına kiraya verilmişken, Vakıf yönetimi tarafından 15 hatta, 20 yıllığına kiraya verilmiş." ifadeleri kullanıldı.

"Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik"in "Kiralarda sözleşme süresi" başlıklı 68. maddesinde kiraya verilecek taşınmazların kira süresinin on yıldan çok olamayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rektörlüğümüz, daha önce konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğünden iki defa Vakfın yaptığı kiralama işlemlerinin denetlenmesini istemiş, müfettişlerin raporları doğrultusunda gerekli işlemlere başlamıştır. Sayıştay, 2017 yılı denetlemesinde de söz konusu yanlış kiralamaların düzeltilmesini talep etmiş, bu duruma raporunda da yer vermiş ve kurumun web sayfasında da 'Düzenlilik Denetim Raporu' adı altında yayımlamıştır. Sayıştay Raporu'nda adı geçen işletmelerin tamamının kiralamaları ise 2016 yılından önce yapılmıştır. Düğün salonu olarak işletilen mekan ise yaklaşık on yıldır hizmet vermektedir."

Tüm bilgilerin resmi belgelerde mevcut olduğu ve yapılan haberle üniversitenin itibarının zedelenmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, "2016 yılından itibaren yaptığımız tüm işlemlerimiz şeffaftır ve bütün denetimlere açıktır. Bu yalan ve iftira dolu haberleri yazanlarla ve yayımlayanlarla hukuk önünde hesaplaşacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.