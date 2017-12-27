Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

CÜ'den öğrencilere çorba ikramı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), final haftasına giren öğrencilere her akşam çorba ve su ikram ediyor.CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vize ve final haftası boyunca uzun saatler kütüphanede ders çalışmak zorunda kalan...

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:21
CÜ'den öğrencilere çorba ikramı
banner230

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), final haftasına giren öğrencilere her akşam çorba ve su ikram ediyor.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vize ve final haftası boyunca uzun saatler kütüphanede ders çalışmak zorunda kalan öğrencilere destek olmak ve derslerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla 17.00 ve 19.00 saatleri arasında çorba ve su ikramı yapılıyor.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Hasbek, uygulamanın öğrenciler tarafından beğeniyle karşılandığını aktararak, "Öğrencilerimiz çok memnunlar, bütün çalışmalarımızı öğrencilerimiz için yapıyoruz. Kütüphanemizden daha çok faydalanmaları için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Mustafa Mert ise, "Bu zorlu final haftasında sabahtan akşama kadar kütüphanede ders çalıştığımız için rektörlüğümüzün ve kütüphane yönetiminin böyle bir hizmet vermesinden dolayı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet ÜniversitesiçorbaSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim