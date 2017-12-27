CÜ'den öğrencilere çorba ikramı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), final haftasına giren öğrencilere her akşam çorba ve su ikram ediyor.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vize ve final haftası boyunca uzun saatler kütüphanede ders çalışmak zorunda kalan öğrencilere destek olmak ve derslerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla 17.00 ve 19.00 saatleri arasında çorba ve su ikramı yapılıyor.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Hasbek, uygulamanın öğrenciler tarafından beğeniyle karşılandığını aktararak, "Öğrencilerimiz çok memnunlar, bütün çalışmalarımızı öğrencilerimiz için yapıyoruz. Kütüphanemizden daha çok faydalanmaları için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Mustafa Mert ise, "Bu zorlu final haftasında sabahtan akşama kadar kütüphanede ders çalıştığımız için rektörlüğümüzün ve kütüphane yönetiminin böyle bir hizmet vermesinden dolayı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.