CÜ'deki yabancı dil kursu sona erdi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ), öğretim üyeleri için başlattığı ücretsiz yabancı dil kursu sona erdi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kursa katılan 67 öğretim üyesinden 54’ü yabancı dil sınavından 65 puan ve üzeri alarak yüzde 80 başarı gösterdi. Kursa katılan öğretim üyeleri CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

CÜ Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarete CÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı ve Kurs Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Kurs Eğitmeni Öğr. Gör. Eyüp Gündüz ve kursiyer öğretim üyeleri katıldı.

Rektör Yıldız akademik gelişim için yakın zamanda tamamlanan ücretsiz bilgisayar dağıtımı projesinin akabinde ücretsiz yabancı dil projesinin başarı ile sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Akademisyenler için yabancı dil konusunun önemine vurgu yapan Yıldız, araştırma görevlilerine yönelik İkinci Yabancı Dil Projesi’nin de devam ettiğini hatırlatarak öğretim üyelerine yönelik konuşma İngilizcesi kursları düzenlemeyi arzu ettiklerini kaydetti.

Katılımcıları temsilen söz alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Handan Güler ise uzun yıllar dil problemi ile uğraştığını dile getirerek, "Tam da vazgeçmişken projeniz bana ve benim gibi bu sorunu yaşayan arkadaşlarıma umut oldu. Seçim sürecinde projelerinizi dinlerken açık konuşmak gerekirse bunları herkes gibi sizin de hayata geçirebileceğinizi düşünmüyordum. Ancak geride bıraktığınız süre içerisinde vaatlerinizi birer birer yerine getiriyor olmanız beni eski bir Cumhuriyet Üniversiteli olarak, üniversitemizin geleceği için de umutlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Arkadaşlarım adına emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yabancı dil kursu eğitmeni Eyüp Gündüz de "Akademik gelişim konusundaki hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Gerçekten örneği olmayan bu projede öğretim üyelerimizle güzel bir enerji yakaladık ve bunu da sonuca yansıttık. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.