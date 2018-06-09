ÇUDEF üyeleri iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir düğün ve salonunda düzenlenen iftar yemeğine Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Çubuk Belediyesi Başkanvekili Harun Olmuş, CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Raşit Burkay Özgün, Çubuk Düşünce Derneği Başkanı Şuayip Yaman ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan ÇUDEF Başkanı Recep Taş, bu yılki iftarda da engellileri, şehit yakınlarını, ilçe protokolünü, esnafı ve STK temsilcilerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçedeki birlikteliği sağlama yolunda 2005 yılında çıktıkları yolda bölgenin en önemli kuruluşu olduklarını ifade eden Taş, "Birleştiğimiz konularda omuz omuza, ayrıştığımız konularda bir birbirimize saygılı hareket eden son derece demokratik bir yapıya sahibiz. Aramızda Anadolu kilimi gibi bir birliktelik ve ahenk var." dedi.

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da federasyonun bölgede yürüttüğü faaliyetlerin önemine işaret ederek, "Bu güzel tablonun devam etmesini temenni ediyorum. Yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramınızı bu vesileyle kutluyorum." ifadelerini kullandı.