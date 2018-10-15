CÜ'de yeni akademik yıl açılışı yapıldı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) 2018-2019 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitede yeni akademik yılın açılışı, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın'ın da katılımıyla yapıldı.

Gül, açılışta yaptığı konuşmada, üniversitenin Sivas'ın en büyük istihdam oluşturan kurumu ve kuruluşu olduğunu belirtti.

Akademik kadrosu bin 800'ü bulan üniversitenin idari kadrosu ve diğer çalışanlarıyla 5 bin kişiye istihdam sağladığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bu Sivas açısından önemli çünkü istihdamın neler ifade ettiğini biliyoruz. Cumhuriyet Üniversitesine gelen öğrencilere sadece bir istihdam aracı olarak bakamayız. Sivas geçmişteki dezavantajlı konumunu yavaş yavaş geride bıraktı. Sivas havayoluyla ve karayoluyla ulaşılabilir bir şehir oldu. İnşallah 2019 yılında hızlı trenle beraber de ulaşılabilir bir şehir olacaktır. Bunlarla beraber Cumhuriyet Üniversitesi daha çok tercih edilecektir."

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise Cumhuriyet Üniversitesi'nin Türkiye’nin en köklü, en eski üniversitelerinden birisi olduğunu söyledi.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da üniversitenin 44. yılında 59 bin öğrenci ve bin 800 akademik personeliyle eğitime ve araştırmaya hizmet verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz gittikçe daha iyi bir konuma geliyor. En büyük problemlerimizden biri, iki yıldır kadro alamıyoruz, kadro sorunumuz var. Sayın Valimiz başta olmak üzere diğer yetkililerden yardım bekliyoruz. Öğrenci sayısı bizim için önemli ama bölümlerin güçlendirilmesi, alanında uzman bilim adamlarının gelmesi ve üniversitemizin belli alanlarda ortaya çıkması, çok başarılı öğrencilerin bizi tercih etmesine sebep olacaktır. İnşallah bunu da sağlarsak üniversitemiz yarım asra yakın birikimini ileriye doğru taşıyacaktır.”

Akademik yıl açılışı konuşmaların ardından Prof. Dr. S. Nezih Hekim tarafından “Üniversite Kavramı ve Üniversitenin Tarihi” konulu ilk dersle yapıldı.

Törene, 5. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal de katıldı.