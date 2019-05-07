SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi ve Anadolu Öğrenciler Birliği tarafından "Yazmak Varken Niye Sinema?" konulu konferans düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen konferansa, Edebiyat Fakültesi Dekanı İbrahim Delice, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Delice, programda yaptığı konuşmada, edebi ürünlere imza atmış bir edebiyatçıyı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Programa konuşmacı olarak katılan araştırmacı gazeteci yazar Cihan Aktaş ise programı düzenleyenlere teşekkür ederek, "Edebiyatta ne varsa niye yazıyorsak aynı nedenle film yapmak isteriz. Katkısız egoizm aslında insanın kendi varlığıyla ilgili duyumsaması, hani ben niye varım, ben yapabilirim, ben buradayım diye haykırmak istemesi boş olmayan bir sesle haykırmak istemesinin vücut bulduğu bir alan." ifadelerini kullandı.