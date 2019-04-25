SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından "6'ncı Uluslararası 10'uncu Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi" gerçekleştirildi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in eşi İlkay Bilgin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar Demirel, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü temasının “Ebeler, Kadın Haklarının Savunucularıdır” olması nedeniyle kongrede de aynı temayla bildiriler sunuldu. Ayrıca çeşitli kurslar, konferanslar, oturumlar, eğitim materyalleri sergisi, fotoğraf sergisi, sözel ve poster bildiri sunumlarına yer verildi.



Kongrede bilimsel düşünceleri ve araştırmaları paylaşmak, yeni fikirler üretmek, farklı bakış açıları oluşturmak, ebelik öğrencilerini, bilim insanlarını ve konuya ilgi duyan tüm katılımcıları bir araya getirmenin hedeflendiği belirtildi.

