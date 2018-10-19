SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) TÜBİTAK projelerinde yapılan güncellemeler hakkında bilgi vermek için "TÜBİTAK Proje Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan TÜBİTAK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Feza Korkusuz, bilimin önemine değindi.

Her şeyin merkezine bilimin konulması gerektiğini vurgulayan Korkusuz, şunları kaydetti:

"Merkeze bilimi koyarken nitelikli bilim insanına ihtiyacımız var. Programlarımızla, içerikli bilim insanı yetiştirmemiz gerekiyor ve bu kişiler daha sonra nitelikli projeler yapsınlar. TÜBİTAK’taki en büyük sorun şu oluyor, nitelikli gelmeyen proje varsa bunu değerlendirmek sorun oluyor. Nitelikli gelen projeler hepimizin sorununu büyük oranda çözüyor. Gelen proje başvurularında elektronik imzaya 2019 yılından itibaren dönmüş olacağız. Onun için şu sıralarda proje veren veya verecek olan arkadaşlarımız elektronik imza alırsa daha rahat ederler. Elektronik imza gelince bu bekleme süresini değerlendirme için kullanabileceğiz."

Korkusuz, disiplinler arası projelerin hazırlanmasını desteklediklerini de aktararak, "En son gelen 1001 başvurunun sayısı tam bin 600, bunlardan 949 tanesi kendisini disiplinler arası proje olarak tanımlamış. Bu aslında iyi bir şey. İki farklı disiplin bir araya gelince oradan çıkacak yaygın etki herhangi bir tek disiplinden gelenden daha fazla oluyor. Bunu gözlemlediğimiz için disiplinler arası projelere önem veriyoruz. Örneğin bir mühendislikle tıp bir araya gelirse, sosyal bilimlerle fen bilimleri bir araya gelirse buradan çıkacak yaygın etki çok daha yüksek oluyor." ifadelerini kullandı.

CÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak da merkezleri hakkında bilgi vererek, "Her türlü projenin duyurusunun yapılması, bilgilendirilmesi ve koordinasyonda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının proje birimleriyle iş birliği yapılmasına yönelik görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Proje noktasında Cumhuriyet Üniversitesi olarak belli bir noktaya geldik ama bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Program soru ve cevaplarla sona erdi.

Toplantıya Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Enis Baha Biçer, fakülte dekanları, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.











