SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), "TÜBİTAK ARDEP Proje Destekleri ve İklim Değişikliği" konferansı düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile düzenlenen programda konuşan TÜBİTAK ARDEP Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG) Bilimsel Programları Başuzmanı Dr. Mehmet Ufuk Atay, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanmış nitelikli insan ve nitelikli bilgiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

TÜBİTAK’ın en bilinen programlarından biri olan Kariyer Geliştirme Programı hakkında da bilgi veren Atay, doktoralı veya tıpta uzmanlık alanına sahip, doktorasını aldığı üniversiteden farklı bir kurumda çalışan ve doktorasını almış olduğu zamandan 7 sene geçmemiş kişilerin bu programa dahil edildiğini ifade etti.

TÜBİTAK’ın genç araştırmacılara destekler verdiğini aktaran Atay, TÜBİTAK destek çeşitleri ve özellikleri, projelerin aşamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Programa, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Erdem, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Zorlutuna, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Kartal, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, CÜBAP Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Önder Gürsoy, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrenciler katıldı.