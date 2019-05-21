CÜ'de tekstil boyası üretildi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (CÜTAM) Giyilebilir Akıllı Halokromik Tekstil ürünleri için tekstil boyası üretildi.

CÜ'den yapılan açıklamada, deneysel çalışmalar sonucunda oldukça geniş pH aralığında tersinir olarak belirgin renk dönüşümlerine sahip tekstil boyası üretildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yabaş, "Deneysel çalışmalarla ürettiğimiz tekstil boyasının toksik olmaması, düşük maliyetle üretilebilmesi, geri dönüşümlü olması, yüksek kimyasal ve termal kararlılığa sahip olmasından dolayı pek çok uygulama alanında kullanım potansiyeline sahip olabileceği değerlendirilmektedir. Diğer yandan, sentezlenen boyanın floresan optik pH sensör özelliğine sahip olduğu da gözlenmiştir. Boyanın ilave bu özelliği, uzaktan algılama yeteneğini de kazandırdığından kullanım alanını daha da genişletmektedir." ifadelerini kullandı.

Tekstil ürünlerinin katma değerini yükseltebilecek, başta medikal alanda olmak üzere savunma sanayi ve zirai tekstil ürünlerinde kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu aktaran Yabaş, "Bu boya kullanılarak, yaraların iyileşme süreçlerini ve iltihaplanma olasılıklarının bandajlardaki basit bir renk değişimi gözlenerek takip edilmesi, insan vücudu için hayati bir parametre olan pH'ın kolaylıkla belirlenebilmesi mümkün görülmektedir. Ürün kullanım alanlarının, zaman içinde kullanım ihtiyacına bağlı olarak artabileceği değerlendirilmektedir." açıklamasında bulundu.

Yabaş, ürünün prototipinin hazırlanmasının ardından patent başvurusu yapılması planladığını belirtti.