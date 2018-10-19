CÜ'de sığınmacılar konulu resim sergisi açıldı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Şükran Bulut, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen sığınmacılara dikkat çekmek için "Köklerini Terk Edip Umuda Yol Alanlar" isimli resim sergisi açtı.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CÜ Kültür Merkezi fuaye alanında açılan sergide konuşan Bulut, serginin açılış sürecinin yaklaşık 3 yıl sürdüğünü belirtti.

Bulut, göç ve mülteci sorunun tüm dünyanın sorunu olduğuna vurgu yaparak, "Burada ki çalışmalarda insanların topraklarını terk edip başka ülkelere daha iyi bir yaşam umuduyla gitmek için yaptıkları maceralı yolculuğu işledik. 'Köklerini Terk Edip Umuda Yol Alanlar' derken insanların aslında kolay kolay köklerini bırakmadıkları ve bırakmak istemediklerini ama buna mecbur kaldıkları için yola çıktıklarını ifade etmek istedik. Yola çıkarken yanlarında ki çocuklarla beraber bir yolculukta sona ulaşamadan hayatlarını kaybedenleri göstermeye çalıştım." dedi.

Sergi hakkında teknik bilgi veren Bulut, "Sergi de 19 yağlı boya çalışması, akrilik çalışma, yazılar, metinlerden oluşan pano var. Amaç farkındalık oluşturmak ve insanların insana olan duyarlılığı üzerinden birazda bilinçlendirmeye yönelik bir çalışmaydı." açıklamasında bulundu.

Verilen bilgilerin ardından serginin açılışı yapıldı.

Sergiyi Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler gezdi.





