SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siber Güvenlik Topluluğu tarafından "Siber Güvenlik" konferansı düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Kaynar, Genel Sekreter Yardımcısı Alper Duran, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Siber Güvenlik Topluluğu Başkanı Murat Yeşiltepe, yaptığı konuşmada, bu tür konferansları siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini, konferansın yanı sıra düzenli olarak siber güvenlik eğitimleri vermeye devam edeceklerini, böylelikle siber güvenlik alanında yetişmiş uzman sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Daha sonra alanında uzmanlar tarafından siber güvenlikle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.