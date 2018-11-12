SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılı dolayısıyla "Seslerde Atatürk" adlı konser düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen konsere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ulusoy Yılmaz'ın hazırladığı konserde, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı son sınıf öğrencilerinden oluşan koro, "Fikrimin İnce Gülü", "Yemen Türküsü", "Ah Bir Ataş Ver", "Bülbülüm Altın Kafeste" gibi türkülerin yanı sıra "Atatürk Marşı", "Emanetine Sahibim Atam", "Mustafam" gibi eserler seslendirdi.

Toplam 13 eserin icra edildiği konserde dinleyiciler duygulu anlar yaşadı.