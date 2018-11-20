CÜ'de şehit öğretmenler için fotoğraf sergisi açıldı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Türk Kızları Topluluğu tarafından şehit öğretmenler için fotoğraf sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Fuaye Salonu'nda açılan sergide konuşan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Taner Çifçi, öğretmenlerin her zaman üst değerlere, üst özelliklere sahip insanlar olduğunu belirtti.

Yaklaşan Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler, konferanslar, sergiler düzenlediklerini aktaran Çifçi, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki öğretmenlerimiz vatanını, milletini seven hayırlı işler, hayırlı hizmetler yapan nesiller yetiştirilmesine vesile olsun. Onlara ve gençliğe çok güveniyoruz. Güzel ve başarılı işler çıkaracağını düşünüyoruz. Bu mesleğin önemini ve kutsiyetini anlatmak adına bu uğurda cumhuriyet döneminden beri şehit olan öğretmenlerimizi ölümsüz hale getirdik. Bu sergide şehit öğretmenlerimizi anarak mesleğin kutsiyetini ifade etmek istedik."

Türk Kızları Topluluk Başkanı Zeynep Çarkçı ise sergi hakkında bilgi vererek, "Şehit öğretmenlerimizi anmak amacıyla bir fotoğraf sergisi düzenledik, amacımız onları unutturmamak. Sergimizde hikayeleri ile 24 fotoğraf yer alıyor." ifadesini kullandı.