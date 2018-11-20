CÜ'de Sanat Tarihi Öğrenci Kulübünce panel düzenlendi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Öğrenci Kulübü tarafından "15 Yıllık Yayın Macerası: Hayat Ağacı Dergisi ve Şehir Kültürü" konulu panel düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide Hayat Ağacı Dergisi'nin çeşitli yönleri anlatıldı.

Panelde konuşan derginin yayın editörü Tekin Şener, Türkiye'de bir derginin 15 yıl yayın hayatına devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Şehir kültürü dergilerinin yayın hayatının daha kısa sürdüğüne değinen Şener, "Hayat Ağacı Dergisi'nde ise biz bir istikrar sağladık." ifadesini kullandı.

Derginin yayın editörü Mehmet Ali Erdoğan ise içerikten bahsederek, "Şehirde yaşayanların haberdar olması için kısa bilgiler veriliyor. Mahalle dosyalarımız vardı. Devamlı değildi, arada yaptık, şehrin özellikle eski mahalleleri anlatıldı. Arkeoloji ile ilgili bazı dosyalar yayınlandı, hala devam eden bir konumuz var." açıklamasında bulundu.



Fotoğraf editörü Ahper Nuri Delican da şunları kaydetti:

"Bir dergiyi elinize aldığımızda ilk önce fotoğrafına bakarız. Dergiye konulan bir fotoğraf güzelse dergiyi okutacağını düşünüyorum. 15 yıllık süreçte dergi için çeşitli fotoğraflar çektim, dergiye de farklı konularda pek çok fotoğraf geldi. Fotoğraf bir belge hem de bilgi kaynağı bizim için. Fotoğrafta da bir sanat, bir tarih var."

CÜ Sanat Tarihi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser ise "Hayat Ağacı Dergisi’nin Sivas için çok önemli bir marka olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de alanındaki en zengin içerikle yayınlanan, en büyük dergisidir Hayat Ağacı Dergisi. Ne iş yaparsak yapalım en iyisini yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Program, soru cevap bölümünün ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Panele akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



