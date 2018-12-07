CÜ'de proje önerisi yazma eğitimi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "TÜBİTAK ARDEB 1001 Proje Önerisi Yazma Eğitimi" programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen programda akademisyenlere eğitim verildi.

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, eğitim hakkında yaptığı açıklamada, programa çeşitli fakültelerden 16 akademisyenin katıldığını belirtti.

Eğitimin 3 gün süreceğini aktaran Kavak, "Eğitimde, 1001 projesi değerlendirme kriterleri göz önüne alınarak sunumlar yapıldı. Katılımcılar eğitim sonrasında da bir proje önerisi ortaya çıkarana kadar iki ay boyunca haftada bir gün danışmanlarıyla bir araya gelecekler." ifadesini kullandı.

Eğitime akademisyenler katıldı.



