CÜ'de özel yetenek sınavı tamamlandı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavları tamamlandı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Resim Bölümüne, Müzik Teknolojisi Ana Bilim Dalına, Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalı ve Grafik Bölümüne, Eğitim Fakültesi’nde, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim Dalına ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalına öğrenci almak üzere yapılan özel yetenek sınavları sona erdi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yetenek sınavını izleyen CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversite eğitimleri için Sivas'a gelen öğrencilere başarı diledi. CÜ'nün 44 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Yıldız, "Üniversitemiz spor alanında da önemli başarılara imza attı. Bu sene yetenek sınavını kazanıp üniversitemizde okumaya hak kazanacak öğrencilerimizden de güzel başarılar alacağımıza eminim. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yetenek sınavlarına giren öğrenciler ise CÜ'nün köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, Sivas'ın güzel bir şehir olmasından dolayı kenti tercih ettiklerini ifade ettiler.







