SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesinde "Mesleki Sorumluluk ve Geleceği Yakalamak" adlı konferans düzenlendi.

Eczacılık Fakültesi tarafından İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansta konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, eczacılığın usta-çırak ilişkisine benzettiğini belirterek, "Biz yeni mezun olacak eczacılarımızı yardımcı eczacı olarak artık göreve başlatıyoruz. Bundan sonra yardımcı eczacı olacaklar. Bir sene sonra eczacı olmaya hak kazanacaklar. Bu da ustalarından çok şey öğrenecekleri anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Türk Eczacılar Birliği (TEB) 18'inci Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Halit Uslu ise herkesin bir sorumluluğunun bulunduğuna dikkati çekerek, "Biz eczacılık fakültesine kaydolduğu anda öğrenciyi meslektaşımız kabul ederiz. Meslek mensubu olmak üzere buralara geldiniz, ve bizim meslektaşımızsınız. Öğrenci pozisyonunda bu mesleği icra ediyorsunuz. Laboratuvarlara girip ilaç yapıyorsunuz, amfilerde ders görüyorsunuz, sınavlara giriyorsunuz yani mesleki sanatınızı öğreniyorsunuz. Sizler için en önemli konu sorumluluk sahibi olmak ve çalışmak." açıklamasında bulundu.

Programa öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.