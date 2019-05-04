SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Dekanlığı tarafından "Korkma, Köpeği Anla" çalıştayı düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Koçkaya tarafından geliştirilen "Korkma, Köpeği Anla" projesi bilimsel bir organizasyon ile çalıştay haline getirildi.

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Aslan, CÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Altay, Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, çok sayıda akademisyen, anasınıfı öğrencileri velileri ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayda, okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen "Korkma, Köpeği Anla" etkinliklerinin mini video gösterimi yapıldı.



Konuşmaların ardından CÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Feride Özlem Elagöz, hayvan ve insan sevgisi konusunda güncel dizi sahneleri ve sosyal yaşamdan kesitler sunarak çalıştaya katılanlara bilgi verdi.

Çalıştayın kapanış oturumunda Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Koçkaya tarafından katılımcılara bilgiler aktarıldı.

