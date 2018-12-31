CÜ'de KKKA çalıştayı düzenlenecek

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına antiviral ilaç geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenlenecek.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, birçok farklı alanda bilimsel çalışmaların sürdüğü üniversitede, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı iş birliğiyle "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'ne Karşı Yeni, Milli ve Modern Antiviral İlaç Geliştirilmesi" adlı çalıştay düzenlenecek.

Alanında uzman bilim adamlarının konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılacağı çalıştayda önce KKKA hastalığının özgül tedavisindeki sorunlar masaya yatırılacak. Daha sonra virüsün yapısı, olası ilaç hedeflerinin belirlenmesine yönelik bilgiler gözden geçirilecek, ilaç yapıları ve bunların sentezlenmesi tartışılacak.

Düzenleme kurulunda CÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazif Elaldı yer alacak.

Mihmandar Oteli Konferans Salonu'nda 12 Ocak'ta saat 09.00’da yapılması planlanan çalıştay sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.