SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından "Kadın, Edebiyat ve Toplum" konulu panel düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bekir Zengin, okulun konferans salonunda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, kadın yazar sayısının oldukça az olduğunu belirtti.

Kadınların seslerini duyurmaları gerektiğini aktaran Zengin, "Ne yazık ki ülkemizde çok acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Geçen sene öldürülen kadın sayısı 467. Kadının sesini duyurabilmesi için aslında edebiyat en doğru yollardan birisi olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevda Mutlu da kendi işinin patronu olan girişimci kadınların yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verdi.