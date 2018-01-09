Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

CÜ'de geri dönüşüm kutuları yerleştirildi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) "Bir Sosyal Sorumluluk Tasarımı Olarak Geri Dönüşüm" adlı proje kapsamında 4 fakülteye geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES programı kapsamında...

09 Ocak 2018 Salı 12:35
CÜ'de geri dönüşüm kutuları yerleştirildi
banner230

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) "Bir Sosyal Sorumluluk Tasarımı Olarak Geri Dönüşüm" adlı proje kapsamında 4 fakülteye geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES programı kapsamında desteklenen proje kapsamında Edebiyat, Eğitim, Mühendislik ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine kağıt, plastik ve metal atıklar için ayrı ayrı olmak üzere yaklaşık 230 geri dönüşüm kutusu yerleştirildi ve afiş asıldı.

Projenin yürütücüsü Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Şadiye Tek, bu projeyle üniversiteli gençlerde geri dönüşüm farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Projede tamamen özgün grafik tasarım ürünleriyle geri dönüşüm kutuları oluşturduklarını aktaran Tek, şunları kaydetti:

"Bu son derece estetik görünümlü, tasarımlı geri dönüşüm kutularıyla ve afişlerimiz üniversite öğrencilerinin dikkatini çekerek geri dönüşüm farkındalıklarını artırmayı hedefledik. Geri dönüşüm kutularını hem dersliklerin olduğu hem de personel ofislerinin bulunduğu koridorlara ve çöp kovalarının yakınlarına koyarak öğrenci ve personelin kağıt ve ambalaj atıklarını çöpe atmak yerine geri dönüşüme kazandırmalarını sağlamaya çalıştık."

Anahtar Kelimeler:
Bir Sosyal Sorumluluk Tasarımı Olarak Geri DönüşümCumhuriyet ÜniversitesiProje
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim