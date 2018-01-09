CÜ'de geri dönüşüm kutuları yerleştirildi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) "Bir Sosyal Sorumluluk Tasarımı Olarak Geri Dönüşüm" adlı proje kapsamında 4 fakülteye geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES programı kapsamında desteklenen proje kapsamında Edebiyat, Eğitim, Mühendislik ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine kağıt, plastik ve metal atıklar için ayrı ayrı olmak üzere yaklaşık 230 geri dönüşüm kutusu yerleştirildi ve afiş asıldı.

Projenin yürütücüsü Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Şadiye Tek, bu projeyle üniversiteli gençlerde geri dönüşüm farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Projede tamamen özgün grafik tasarım ürünleriyle geri dönüşüm kutuları oluşturduklarını aktaran Tek, şunları kaydetti:

"Bu son derece estetik görünümlü, tasarımlı geri dönüşüm kutularıyla ve afişlerimiz üniversite öğrencilerinin dikkatini çekerek geri dönüşüm farkındalıklarını artırmayı hedefledik. Geri dönüşüm kutularını hem dersliklerin olduğu hem de personel ofislerinin bulunduğu koridorlara ve çöp kovalarının yakınlarına koyarak öğrenci ve personelin kağıt ve ambalaj atıklarını çöpe atmak yerine geri dönüşüme kazandırmalarını sağlamaya çalıştık."