CÜ'de fidan dikimleri sürüyor

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesini yeşillendirme çalışmaları kapsamında fidan dikimleri devam ediyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi ve Turizm Fakültesi öğrencileri tarafından yerleşkenin çeşitli yerlerine fidan dikildi.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Meral Yılmaz, "Hem Turizm Fakültesi hatıra ormanı kurmak, hem de uygulama otelimizin bahçesini güzelleştirmek adına bir etkinlik düzenledik. Bütün öğrencilerimizde bizi desteklediler. Orman Genel Müdürlüğünün bize sağladığı fidan desteğiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz." açıklamasında bulundu.



Öğrencilerden Recai Coşkun da "Maliyeti üniversitemiz karşıladı. Doğada bizim de bir katkımız olması adına Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri olarak üniversitemize çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.



