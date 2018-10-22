CÜ'de BİGG tanıtıldı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ), Teknolojik Ar-Ge ve İnovasyon içeren projeleri desteklemek adına TÜBİTAK tarafından açılan geri ödemesiz yüzde 100 hibe 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı'nın tanıtımı yapıldı.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda düzenlenen programa, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Filizöz, 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Proje Müdürü Şevket Özer Kürkçüoğlu, Proje Tanıtım Sorumlusu Duygu Berberoğlu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi öğrencileri katıldı.

Program kapsamında öğrencilere iş planı yazma eğitimi ve proje yürütülmesi hakkında eğitimler verildi.

Proje Tanıtım Sorumlusu Duygu Berberoğlu, "TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı TÜBİTAK’ın 200 bin liralık hibe programında desteklediği teknolojik veri tabanlı bir program. BİGG GARAJ Kuluçka Merkezimiz var, iş fikri olan, iş fikri ile ne yapacağını bilmeyen veya iş fikrini iş modeline nasıl dönüştüreceğini bilmeyen girişimci aday nasıl dönüştürebilir nasıl bir yol izlemelidir, onunla ilgili çeşitli destekler sunuyoruz. Girişimci adayların iş fikri olgunlaştıkça her birinin girişimcilik daire başkanlığı sektör meclisleri yönetimiyle iletişime geçerek onları sektörün ileri gelenleri ile buluşturma onlara sunum yapma iş fikirlerini anlatma çeşitli ortaklıklar kurulma potansiyeli üzerinden onların bir araya gelmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başvuruların kasım ayının ikinci haftasına kadar devam ettiğini aktaran Berberoğlu, TÜBİTAK’a doğrudan başvuru yapılmadığını, uygulayıcı kuruluşlar üzerinden başvuru yapılması gerektiğini kaydetti.

Program sonunda Filizöz, Kürkçüoğlu ve Berberoğlu'na teşekkür belgesi verdi.