SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eczacılık Fakültesi birinci sınıfında okuyan 90 öğrenci için "beyaz önlük giyme töreni" düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, fakültelerinin 6. dönem öğrencilerine en iyi şartlarda eğitim vermenin gayreti içerisinde olacağını belirtti. Öğrencilerden bugünlerinin kıymetini bilmelerini isteyen Alim, "Beyaz önlük giymek bu alanda bu mesleğe ilk adımınızdır. Eczacılık mesleği gerçekten onur duyulacak, gurur duyulacak bir meslektir. Bir insanın sağlığıyla ilgileniyorsunuz, bir insanın sağlığı üzerinde koşuşturuyorsunuz, bir insanın sağlığı üzerinde karar veren insanların kararlarına yardımcı oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oğuzhan Görler ise öğrencilerin sağlık camiasının önemli bir bireyi olma yolunda adım attığını aktardı. Öğrencilere derslerinde başarı dileyen Görler, "Bizler sağlık camiasının birer temsilcisi olarak ülkemizin sağlığını emanet alan insanlar olarak aramızda böyle büyük ve yeni ışıklar görmek ciddi şekilde bizi onurlandırıyor. İlerleyen zamanlarda inşallah fakültemize hayırlı öğrenciler mezun olduklarında ülkemize hayırlı evlatlar olacaklar." açıklamasında bulundu.

Sivas Eczacı Odası Başkanı Süha Özyazıcı da eczacılığın gurur duyulacak bir meslek olduğuna vurgu yaptı.

Programa, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekiner, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.