CÜ'de bahar şenliği başladı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Bahar Şenliği, mehteran takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, merkezi amfi önünde başlayan yürüyüşe, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Marşlar eşliğindeki yürüyüş, etkinliklerin yapılacağı Taha Akgül Spor Salonu'nda sona erdi. Buradaki etkinliğe, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Rektör Yıldız, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Ayhan, "Hayat hep ders çalışmaktan ibaret değildir. Sürekli sınav da değildir. Bunların stresini azaltmak için çeşitli aktivite ve etkinliklere katılmak gerekir. Üniversitenin evrensel ruhunu, bir arada yaşamanın ruhunu yaşamamız lazım. Bahar şenlikleri bütün öğrencilerin temel faaliyetlerinden bir tanesidir. Üniversitemizin bundan mahrum kalmaması, buna ön ayak olması, güzel bir program hazırlaması takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bilgin de bu tür programların önemine değinerek, gelecek yıl bahar şenliklerini üniversiteyle beraber yapma taraftarı olduğunu aktardı.

Yıldız ise 3 yıldır bahar şenliği yapılmadığını hatırlatarak, "Bu sene bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şenlikler bugünden başlayarak perşembe akşamına kadar devam edecek. İnşallah memnun olacağınız bir hafta olur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere etli pilav ikram edildi. İkramın sonrasında öğrenci etkinliklerine geçildi.



İlk olarak kadın ve erkek halk oyunları ekipleri, Sivas yöresine ait halk oyunlarını oynadı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, halk oyunlarından sonra halat çekme, yumurta taşıma, çuval gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.



Ardından öğrenci gruplarının verdiği rock konserine geçildi. Öğrencilerin şarkılara eşlik ettiği konser büyük bir coşkuya sahne oldu.

