CÜ'de Bağımlılık Sempozyumu düzenlendi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) Bağımlılık Sempozyumu düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Suşehri Sağlık Yüksekokulu tarafından üniversitenin Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda düzenlenen programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Taşkın, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Tuğut, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Tuğut, sempozyumun açışında yaptığı konuşmada, akademik dünyaya ve çevreye büyük katkı sağlayacağını düşündükleri programlar düzenleyerek bilimsel ve kişisel gelişime önemli oranda fayda sağladıklarını belirtti.

Bu amaçla 2017-2018 güz ve bahar döneminde pek çok etkinlik düzenlediklerini aktaran Tuğut, şunları kaydetti:

"Bugün de Bağımlılık Sempozyumu’nu düzenliyoruz. Hem duygusal hem de madde bağımlılığının altında yatan nedenlerden birinin belki de en önemlisinin sevgisizlik olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı bir sevgi bireyin kendini gerçekleştirmesine olanak sağlarken, sağlıksız sevgi ise bireyin gelişimini engelleyebilir, hatta olumsuz davranışlara kişiyi sürükleyebilir. Bugün burada insan yaşamını çok olumsuz etkileyen bağımlılıktan bahsedeceğiz."

Rektör Yardımcısı Taşkın ise sempozyumun düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür ederek, “Bağımlılığın bir tutku, ihtiras, insanın kendisini yok eden bir şey olduğunu bildiğimiz için psikoterapist veya psikologlar ile insan bilimleriyle uğraşan insanlar tarafından konuşuluyor olmasının ayrı bir önemi var.” değerlendirmesinde bulundu.