SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eczacılık Fakültesi Öğrenci Birliği Kulübü (CUPSA) tarafından "Aşı ve Aşı Reddi" konulu panel düzenlendi.

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Behsan Önol Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Aile Hekimi Uzmanı Dr. Ezgi Ağadayı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ferda Yıldırım ile İl Sağlık Müdürlüğünden Aşı Birimi Sorumlusu Sadi Şahin, panelde katılımcılara aşı ve aşı reddi hakkında bilgiler verdi.

Panelde aşı türleri ve sağlık için önemi, Türkiye'de ve dünyada aşı tarihçesi, aşı uygulama takvimi, Sağlık Bakanlığı verileri ile uygulama oranları, aşı reddi konusunda resmi rakamlar, aşı reddine neden olan bireysel, ailevi ve toplumsal etkenler gibi konu başlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sunumların ardından soru-cevap bölümü ile devam eden program sonunda CUPSA Kulübü Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Ulusoy, panelistlere teşekkür belgesi verdi.