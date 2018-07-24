CÜ'de Ar-Ge ve ihracat destekleri anlatıldı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) düzenlenen toplantıyla TÜBİTAK, KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı'nın Ar-Ge ve ihracata yönelik destekleri anlatıldı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Teknokent'in katkılarıyla Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu'nda TÜBİTAK, KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı'nın Ar-Ge ve ihracata yönelik desteklerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, ihracatçı şirketlere yurt dışına açılmaları, yeni pazarlar keşfetmeleri ve ihracatlarını artırmaları amaçlarıyla verdiği nakdi teşvikler ile Ar-Ge teşviklerinden bir firmanın yararlanabilmesi için istenen şartlar, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde desteklenen giderler, Ar-Ge faaliyeti ile ilişkili olmak kaydı ile yapılacak istisnalar hakkında bilgi verildi.

Programa, Cumhuriyet Teknokent Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sercan Mercan, öğretim elemanları, Teknokent'te faaliyet gösteren firma yetkilileri ile genç girişimciler katıldı.





