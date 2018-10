SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından "Anne Sütünün Önemi ve Emzirme" semineri düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığında Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Gaffari Tunç tarafından verilen seminerde, anneler emzirme, anne sütü, ek gıda gibi konularda bilgilendirildi.

Tunç, anne sütünün bebekler için yeterli olduğunu ve annelerin bu konuda yanlış yönlendirmeler ile gereksiz stres yapmaması gerektiğini aktararak, "İlk 6 ay sadece anne sütü, 6 ayla 24’üncü aya kadar ek gıda ile anne sütünü beraber götüreceğiz. Anne sütünü kesmeyeceksiniz. Anne sütünü keserseniz bebeğin fizyolojik olarak bazı emilimi gecikebilir. Anne sütü zekayı etkiliyor. Bu yüzden mutlaka anne sütü verin." ifadesini kullandı.

Anne sütünün ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 100’ünü karşıladığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Bir bebek normalde üç saatte bir beslenir. Ön süt bebek on dakika, on beş dakika emdiğinde bu ön sütü çeker. Bu ön süt dediğimiz süt sulu ve şekerli. Bu ön süt bebeğe doyurganlık vermez. Çocuk burada su içiyormuş gibi hisseder. On beş yirmi dakikadan sonra proteinli ve yağlı kısmı geldiğinde bebek doymaya başlar. Bebekler anne sütü ile istedikleri kadar kilo alabilir."

Seminere, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği hemşireleri, hamile anneler ve yeni doğum yapmış anneler katıldı.