Çubuk'un yöresel ürünleri uluslararası şurada tanıtılıyor

ANKARA (AA) - Çubuk’un yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası"nda tanıtılıyor.

Ankara ATO Congresium'da düzenlenen şuraya, Türkiye'nin yanı sıra, Bosna-Hersek, KKTC, Makedonya, Sırbistan, Endonezya, Nijer, Ürdün, Cibuti, Filistin, Afganistan, Irak, Kenya, Somali, Moldova, Özbekistan, Kırgızistan, Arnavutluk ve Norveç'ten yerel yönetim temsilcileri katıldı. Şurada Çubuk, Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından açılan stantla tanıtılıyor.

Çubuk Belediyesi Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğinde açılan atölyelerde üretilen Çubuk agat taşından yapılmış el sanatları ürünleri ve Çubuksunun tanıtıldığı stantta, ziyaretçilere turşu ve turşu suyu ikram ediliyor.

Standı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da ziyaret etti. Ziyarette Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çubuk agat taşından yapılmış tespih hediye etti, Çubuk turşusunu tattırdı.

Etkinliği değerlendiren Demirbaş, "Dünyaca ünlü Çubuk turşumuzu ve el emeği ürünlerimizden Çubuk agat taşından yapılan tespihimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye ettik. Standımızı ziyaret etmesi bizleri son derece mutlu etti. İlçemizi tanıtmak ve kazanımlar elde etmek adına her kapıyı aralamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.