Çubuk'tan milli takıma 3 sporcu

ANKARA (AA) - Çubuk Halk Eğitimi Merkezi tarafından Çubuk Aile Yaşam Merkezinde açılan wushu kursu öğrencilerinden 3 sporcu, Avrupa ve dünya kupalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi ve Milli Takım Antrenörü Halit Erdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularından Fahriye Erdemir, Nihat Bağ ve Ethem Gökmen'in milli takım kampına girerek, wushu sanda ve wushu kyokushin dallarında uluslararası şampiyonada Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi.

Sporcularının Antalya’da yapılan Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonasında Kate-i-Kumite dalında Fahri Erdemir’in Türkiye şampiyonu, Nihat Bağ ve Ethem Gökmen de Türkiye ikincisi olarak olduğunu hatırlatan Erdemir, sporcularının Hatay’da yapılacak milli takım kampına davet edildiklerini belirtti.

Bu yıl 7 sporcularının çeşitli turnuvalar için milli takıma girmeye hak kazandığını hatırlatan Erdemir, şunları kaydetti:

"İlk etapta 3 sporcumuz milli takım kampına davet edildi. Üç sporcumuz da kamptaki eğitimlerinin ardından 1-5 Ağustos'ta Amasya'da yapılacak Uluslararası Kyokushin Karate Avrasya Şampiyonası'nda inşallah ilçemizi, Başkentimizi ve ülkemizi milli takımda temsil edecekler. Ben inanıyorum ki sporcularımız Türkiyemize, Çubukumuza madalyayla dönecekler. Biz Wushu Sanda ve Wushu Kyokushin Karate olmak üzere iki branşta şampiyonalara katıldık ve bu iki branşta toplam 7 sporcumuz derece aldı. Bu aynı zamanda 7 sporumuzun milli takıma girmesi anlamına geliyor. Diğer sporcularımızda daha sonraki turnuvalar için milli takıma davet edilecekler."

Milli takıma seçilen sporculardan Nihat Bağ da "Allah nasip ederse bir iki gün içerisinde milli takım kampına gideceğiz. Ankara'yı Türkiye'yi ve Çubuk'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz ay yıldızlı Türk bayrağımızı göklerde en iyi şekilde dalgalandırmaktır." dedi.

Fahriye Erdemir ise yoğun bir şekilde turnuvalar için hazırlandıklarını dile getirerek, "Arkadaşlarımızla günde 4 saat antrenman yapıyoruz. Hedefim Türk bayrağını göklerde dalgalandırırken İstiklal Marşımızı da dünyanın her yerinde söyletmektir. Bunun için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.