Çubuk'tan kısa kısa

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Acehan'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, AK Parti Ankara İl Yönetiminde Yerel Yönetimlerden sorumlu Seyhan Bağcı, AK Parti İlçe Teşkilatı üyelerinden Hasan Hüseyin Benli, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Acehan, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede düzenledikleri şehir buluşmaları kapsamında kentin tüm dinamikleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantılarda hem ilçede yürüttükleri projeleri ve faaliyetleri anlattıklarını hem de katılımcıların istek ve taleplerini dinlediklerini aktaran Acehan, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimde 4 yılımızı tamamlamak üzereyiz. Kısa bir sunum hazırladık. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de güzel hizmetler yaptık. Bugün belediye binamızın, lojistik merkezimizin, çifte hamamımızın, kapalı pazarımızın, kültür merkezimizin, gençlik merkezimizin, canlı hayvan pazarımızın inşaat çalışmaları devam ediyor. Kız İmam Hatip Lisesi bahçesine bir spor salonu yaptık, inşallah yakın bir zamanda da ikinci spor salonunu kazandıracağız. Özellikle öğrencilerimize yönelik sportif faaliyetlere çok önem veriyoruz. Bu kapsamda 5 branşta toplam 300 öğrencimize eğitim veriyoruz. Ayrıca Kışlacık Sosyal Tesislerinde öğrencilerimize yönelik çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştiriyoruz."

Okul müdürlerinin okul bahçelerine asfalt yapılması talebine değinen Acehan, "Asfalt içerisindeki maddeler nedeniyle çocuk sağlığı için çok tehlikeli. Bırakalım çocuklarımızın ayağı toprağa, yeşilliğe değsin. Bahçelere ağaç dikelim, çim ekelim." dedi.

Bağcı da toplantının verimli olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan ise ilçede 4 yıldır her anlamda güzel uyumlu bir tablo yaşandığını ifade etti.

Toplantıda söz alan diğer okul müdürleri de okullarıyla ve ilçeyle ilgili taleplerini dile getirdi.

- Üniversite öğrencileri Çubuk’u gezdi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretim görevlileri, Çubuk ilçesini gezdi.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile AYBÜ işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri rehberler eşliğinde geldikleri ilçedeki tarihi ve doğal mekanlar ile şehir müzesini ziyaret etti.

Öğretim görevlileri ve öğrenciler, Çubuk’un doğal güzelliklerinden Karagöl ve Hacılar Şelalesi başta olmak üzere ilçeyi çok beğendiklerini söyledi.

Üniversitenin Biyomedikal ve Optisyenlik Bölüm Başkanı Levent Gönültaş, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin eğitim gördüğü şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini, değerlerini öğretmek için geziyi düzenlediklerini söyledi.

Çubuk’ta gezdikleri yerlerin çok güzel olduğunu dile getiren Gönültaş, "Çubuk el değmemiş doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Bu gezi hem yeni yerler görüp öğrenmemizi hem de yoğun geçen eğitim ve öğretim arasında güzel bir nefes almamızı sağladı. Özellikle müze ile Ankara Savaşı'nı anlatan panoramayı çok beğendik. Herkesin görmesini istiyoruz. İnşallah bu geziyi biz tüm öğrencilerimize yönelik yapacağız. Öğrencilerimiz için güzel bir gezi oldu." dedi.