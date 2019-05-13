Çubuk'tan kısa kısa

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde Türk Kızılayı şehit yakınları ve gaziler için iftar verdi.

Türk Kızılayı'nın Barbaros Mahallesi'ndeki sosyal tesislerindeki iftara, Kaymakam Uğur Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç, Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ve davetliler katıldı.

İftar programı öncesi şehit annelerine Kaymakam Sezer ve davetliler tarafından karanfil dağıtılarak tüm annelerin "Anneler Günü" kutlandı. Daha sonra Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği tarafından "Anneler Günü"ne özel hazırlanan şehit resimlerinden ve mektuplarından oluşan slayt gösterisi sunuldu.

Duygulu anların yaşandığı slayt gösterisinin ardından konuşan Türk Kızılayı Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç, "Geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamak bizlere şeref veriyor. Bizler sizler için ne yapsak azdır." dedi.

Koç, kendilerine her konuda destek olan Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan’a teşekkür etti.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da, "Amaç burada yemek yiyip, karın doyurmak değildir. Az çok herkesin evinde çorbası bulunmaktadır. Amaç hatırlanmak ve değer verilmektir. Ayrıca bir araya gelerek birlikte olmak, iyi ve kötü günümüzü birlikte paylaşmaktır. Türk Kızılayı'mız bu konuda güzel çalışmalar yapmaktadır. Başarılarının devamı temenni ediyoruz." diye konuştu.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Kaymakam Uğur Sezer ise şehit yakınları ve gazileri aynı sofrada buluşturan Türk Kızılayı'na teşekkür etti.

Sezer, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve birliğimiz için seve seve şehit olmuş kardeşlerimize ve ailelerine minnet borçluyuz. Her zaman sizlerin yanındayız. Bu güzel iftar dolayısıyla da bir kez daha şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesinde bulundu.

Programın sonunda bağışçılara madalya verildi.

- Çubuklu judocuların başarısı

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, düzenlenen Judo Turnuvası'nda 47 madalya kazanarak takım halinde Ankara birincisi oldu.



Gölbaşı ilçesinde düzenlenen "Nesibe Aydın Ankara Bölgesi Minikler ve Gençler Arası 3. Judo Turnuvası’na katılan Çubuklu judocular 27 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.



Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Antrenörü Ahmet Koçyiğit, yaptığı açıklamada, 61 sporcu ile katıldıkları turnuvadan Ankara birincisi olarak dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Judo takımı olarak her geçen gün başarıları ve madalya sayılarını artırdıklarını anlatan Koçyiğit, ‘’Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuvaya 16 takım ve 400'e yakın sporcu katıldı. Kazandığımız madalyalarla sporcularımız bir kez daha başarılarını kanıtlamış oldu. Kazandığımız bu başarıyı ilçe halkımıza armağan ediyoruz." dedi.



İlçede 500 sporcunun judo sporu yaptığını hatırlatan Koçyiğit, hedeflerinin milli takıma sporcular yetiştirmek olduğunu, ilçelerinin ismini tüm dünyada duyurmak istediklerini kaydetti.





Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da judo takımının elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları tebrik etti.



