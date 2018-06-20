Çubuk'taki Sevgi Yürüyüşü'nde kaza: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Meclisi Üyesi Harun Olmuş, katıldığı Sevgi Yürüyüşü'nde otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığınca düzenlenen Sevgi Yürüyüşü'ne katılan Çubuk Belediye Meclisi Üyesi Olmuş'a, Atatürk Mahallesi Bosna Hersek Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada, sürücüsü E.Y'nin kontrolünü kaybettiği 32 LL 602 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Olmuş'a ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan yaptı.

Olmuş, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.