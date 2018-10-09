Çubuk'ta zabıta denetiminde sahte deterjan ele geçirildi

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri halk pazarında yaptıkları denetimde, satışa sunulmuş sahte deterjan ele geçirdi.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki halk hazarında rutin denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, bir satıcının deterjan ürünlerini piyasa fiyatının çok altında pazarladığını tespit etmesi üzerine, ürünlerin çalıntı ya da sahte olabileceği şüphesiyle inceleme yaptı.

Bilinen markaların poşetlerine konulmuş deterjanların sahte olduğunu belirleyen ekipler, 24 paket halindeki 240 kilogram olan deterjana el koydu.

Satıcı R.A. hakkında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş, yaptığı açıklamada, personelin dikkati sonucu sahte olduğu ortaya çıkan ürünlerle ilgili hukuki sürecin başladığını belirtti.

Vatandaşların sahte ürünlere karşı duyarlı olması gerektiğini kaydeden Karakuş, "Vatandaşlarımızın böylesi konulara duyarlı olmalarını ve çok ucuz satılan bu tarz ürünleri satın almamalarını öneriyoruz. Şüphelendikleri bir durum karşısında ise çekinmeden 153 Alo Zabıta hattına ihbarda bulunabilirler." dedi.