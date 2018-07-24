Çubuk'ta yeni doğalgaz yatırımı başladı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, ilçede yeni doğalgaz hattı yatırımı başladığını bildirdi.

Acehan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede doğalgaz altyapısının geliştirilmesi için iki ayrı ekiple hızlı bir çalışmanın başladığını belirterek, bu yıl yaklaşık mevcuda ilave bin 750 konutun doğalgaza kavuşacağını ifade etti.

İlçede doğalgaz kullanımın hızla arttığını ve yoğun bir talebin geldiğine dikkati çeken Acehan, şunları kaydetti:

"Başkent Doğalgaz yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerin sonucunda uzun bir aradan sonra doğalgaz çalışmaları yeniden başladı. Önceden şahsen bir dilekçe ile müracaat eden kişilerden başlayarak doğalgaz servis hattı döşenmeye başlandı. İnşallah bu sezon yaklaşık bin 750 konut doğalgaza kavuşmuş olacak. Tabi bu arada doğalgaz bağlatmak isteyen vatandaşlarımızda ekipler çalışmalarını yürütürken hiç vakit kaybetmeden dilekçeleriyle Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'ye müracaat edebilirler. Bu başvurularda hızlı bir şekilde işleme konulacak. Amacımız talep eden vatandaşlarımızın öncelikle işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve biran önce doğalgaz kullanmaya başlamalarını sağlamaktır."