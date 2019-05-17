Çubuk'ta yaşlılarla iftar programı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlılarla iftar yaptı.

Huzurevinde düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Demirbaş, fırsat buldukça huzurevini ziyaret ettiğini söyledi.

Katıldığı davetin en çok haz aldığı iftarlardan biri olduğunu ifade eden Demirbaş, "Sadece belirli günlerde değil sık sık buradaki büyüklerimizi ziyaret edip hal hatır sormak, gönüllerini almak, sohbet etmek hem bize hem onlara mutluluk vermektedir. Bu ziyaretle ibadet eden bir insanın gönlündeki huzuru, ferahlığı ve rahatlığı duyuyoruz." diye konuştu.

Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Emin Tamtürk de Çubuk halkından bayramlarda ve mübarek günlerde yaşlıları ziyaret etmelerini istedi.

İftar programına Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, eski olimpiyat şampiyonu milli halterci Halil Mutlu, İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, daire amirleri ve davetliler de katıldı.